Певицу Аллу Пугачеву могут наделить еще одним - неприятным - «званием»

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что получил ответ из Генеральной прокуратуры РФ на его обращение относительно нового статуса певицы.