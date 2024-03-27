Певицу Аллу Пугачеву могут наделить еще одним - неприятным - «званием»

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что получил ответ из Генеральной прокуратуры РФ на его обращение относительно нового статуса певицы.
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