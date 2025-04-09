Жена певца из группы «Челси» предчувствовала свою гибель

Недавно солист известной группы «Челси» Алексей Корзин сообщил о кончине своей супруги. Хотя он не уточнил причину её смерти, телеведущая Яна Чурикова, которая поддерживает с ним связь, сообщила, что Екатерина умерла во сне, женщина просто не проснулась.
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