Жена певца из группы «Челси» предчувствовала свою гибель

Недавно солист известной группы «Челси» Алексей Корзин сообщил о кончине своей супруги. Хотя он не уточнил причину её смерти, телеведущая Яна Чурикова, которая поддерживает с ним связь, сообщила, что Екатерина умерла во сне, женщина просто не проснулась.