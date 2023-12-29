У русских закончилась жалость к "простым украинцам"

Гарибян Сусанна

Не надо лгать, от ветеранов знаю, что немцев ненавидели лютой ненавистью и били не жалея. Есть такой город Черняховск(Инстербург), я там родилась ы 1949 году и помню рассказы ветеранов, которые рассказывали, как из города уходило местное население, наши танкисты остановили колонну, пропуская беженцев, а оттуда по их командиру дали очередь, генерал погиб сразу, а его механик-водитель остался без ног, оба сидели на броне, разрывные пули сделали своё дело. Тогда танкисты завели машины и рванули по толпе, идущей по асфальту. Вы представляете, что там было? А заодно стреляли по домам из пушек. Я выросла в доме часть которого тогда была обрушена до фундамента. И что они были неправы? Да у каждого из них, чьи семьи были в оккупации, погибли или были замучены жёны, дети, братья, сёстры, матери. Многие остались сиротами. И Берлин бомбили, снося до основания, а потом жалели, что на карте он остался. Каждый получает за деяния свои. Дети Донбасса, Луганска, Курска, Белграда в чём виноваты, что их убивают эти гады? Наши мальчишки, попавшие в плен и зверски замученные или оскоплённые - солдаты , имеющие право на нормальное отношение, как военнопленные, выполняющие приказ своей страны, почему зверски убиты? Кто на нашей территории ведёт подрывную работу, разве не хохлы? И вы считаете, что к ним нужно относится по человечески? Сохранить Киев и этих нелюдей, чтобы через какое-то время они вновь ударили нам в спину? Нет уж, война это война, и надо действовать в интересах своего народа и своей страны. Иначе вновь до Москвы долетят не дроны, а боевые ракеты противника. А наше дело правое, Победа будет за нами! Всех ребят на фронте поздравляю с наступающим Новым годом! Воюйте, мальчики, и постарайтесь остаться живыми и вернуться домой. Мы вас любим и молимся за вас. Ангелов вам в помощь!