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У русских закончилась жалость к "простым украинцам"

У русских закончилась жалость к "простым украинцам"

Сегодняшние точечные удары по объектам ВСУ на Украине (именно так, а не бомбардировка населения, как в Газе) сопровождаются, к сожалению, попаданием ПВО по гражданским объектам.

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Комментарии
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Оливия Никтова
Мы добьемся  что вся эта нацистская продажная шушера хохлов  или слиняяет к своим &quot;друзьям&quot; в Яв-ропу  или вернутся к человеческому облику  Ждуны--негоди воры-коррупционеры  живущие на западные подачки---люди??Быыли бы там люди  свергнули бы давно свою  власть бандеровцев!!
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4 час.
Гарибян Сусанна
Не надо лгать, от ветеранов знаю, что немцев ненавидели лютой ненавистью и били не жалея. Есть такой город Черняховск(Инстербург), я там родилась ы 1949 году и помню рассказы ветеранов, которые рассказывали, как из города уходило местное население, наши танкисты остановили колонну, пропуская беженцев, а оттуда по их командиру дали очередь, генерал погиб сразу, а его механик-водитель остался без ног, оба сидели на броне, разрывные пули сделали своё дело. Тогда танкисты завели машины и рванули по толпе, идущей по асфальту. Вы представляете, что там было? А заодно стреляли по домам из пушек. Я выросла в доме часть которого тогда была обрушена до фундамента. И что они были неправы? Да у каждого из них, чьи семьи были в оккупации, погибли или были замучены жёны, дети, братья, сёстры, матери. Многие остались сиротами. И Берлин бомбили, снося до основания, а потом жалели, что  на карте он остался. Каждый получает за деяния свои. Дети Донбасса, Луганска, Курска, Белграда в чём виноваты, что  их убивают эти гады? Наши мальчишки, попавшие в плен и зверски замученные или оскоплённые - солдаты , имеющие право на нормальное отношение, как военнопленные, выполняющие приказ своей страны, почему зверски убиты?  Кто на нашей территории  ведёт подрывную работу, разве не хохлы? И вы считаете, что к ним нужно относится по человечески?   Сохранить Киев и этих  нелюдей, чтобы через какое-то время они вновь ударили нам в спину? Нет уж, война это война, и надо действовать в интересах своего народа и своей страны. Иначе вновь  до Москвы долетят не дроны, а боевые ракеты противника. А наше дело правое, Победа будет за нами! Всех ребят на фронте поздравляю с наступающим Новым годом! Воюйте, мальчики, и постарайтесь  остаться живыми и вернуться домой. Мы вас любим и молимся за вас. Ангелов вам в помощь!
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