В Ростовской области военнослужащие ЮВО отметили «День танкиста»

Праздничные мероприятия начались с торжественного митинга, где командование объединения вручило ценные подарки и грамоты лучшим военнослужащим танковых подразделений.
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