Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 925 подписчиков

Воспитанник «Зенита» Сазонов продолжит карьеру в испанском клубе «Хетафе»

Воспитанник «Зенита» Сазонов продолжит карьеру в испанском клубе «Хетафе»

В прошлом сезоне защитник не сыграл ни одного матча за итальянский клуб «Торино». Воспитанник «Зенита» Саба Сазонов пополнил состав испанского клуба «Хетафе», сообщает пресс-служба команды из пригорода Мадрида.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии