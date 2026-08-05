Воспитанник «Зенита» Сазонов продолжит карьеру в испанском клубе «Хетафе»

В прошлом сезоне защитник не сыграл ни одного матча за итальянский клуб «Торино». Воспитанник «Зенита» Саба Сазонов пополнил состав испанского клуба «Хетафе», сообщает пресс-служба команды из пригорода Мадрида.
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