Работающим на пятидневке с постоянным окладом россиянам наиболее выгодно в 2027 году взять отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре или декабре, так как в каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня.
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