💧 3024 год в Сочи может настать раньше Три новых инвестпроекта представили на инвестиционно-отельном форуме в Кудепсте: — Капсульные отели в скалах, которые будут располагаться без ущерба природе и только на естественных полках гор — Плавучие глэмпинги на территории искусственных озёр и водохранилищ в окружении природы — Подводные гостиницы у диких пляжей, которые невозможно использовать из-за отсутствующей береговой полосы Мы раскроем подробности в ближайшее время, а пока проголосуем за лучший проект: ❤️‍🔥 — капсульный отель ❤️ — плавучий глэмпинг 💘 — подводная гостиница ℹ️ Любимый Сочи .