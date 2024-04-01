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Любимый Сочи

2 подписчика
💧 3024 год в Сочи может настать раньше

💧 3024 год в Сочи может настать раньше Три новых инвестпроекта представили на инвестиционно-отельном форуме в Кудепсте: — Капсульные отели в скалах, которые будут располагаться без ущерба природе и только на естественных полках гор — Плавучие глэмпинги на территории искусственных озёр и водохранилищ в окружении природы — Подводные гостиницы у диких пляжей, которые невозможно использовать из-за отсутствующей береговой полосы Мы раскроем подробности в ближайшее время, а пока проголосуем за лучший проект: ❤️‍🔥 — капсульный отель ❤️ — плавучий глэмпинг 💘 — подводная гостиница ℹ️ Любимый Сочи .

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