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Трамп выразил уверенность в своей победе в дебатах с Харрис

Трамп выразил уверенность в своей победе в дебатах с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о своей победе в дебатах над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, в связи с чем не видит необходимости в проведении второго раунда.

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