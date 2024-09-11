Трамп выразил уверенность в своей победе в дебатах с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о своей победе в дебатах над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, в связи с чем не видит необходимости в проведении второго раунда.
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