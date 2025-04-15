Криптовалюту закрепят в Уголовном кодексе

Минюст в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о закреплении в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах понятия «цифровая валюта», чтобы следователи могли ее конфисковать в рамках уголовного производства.
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