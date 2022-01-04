Экономист Голодова: пенсии повысятся у всех работавших в колхозах до 1992 года

Профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова сообщила, что с 2022 года для некоторых категорий неработающих пенсионеров будет предусмотрена надбавка к пенсии даже при переезде из сельской местности.
Профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова сообщила, что с 2022 года для некоторых категорий неработающих пенсионеров будет предусмотрена надбавка к пенсии даже при переезде из сельской местности.
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