Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    а мы в триппере разместили что-либо?Американская прес...
  • федор
    Мы когда нибудь этой мрази заткнем пасть ? Надо её унизить как это красиво сделали Китайские товарищи, чтобы эта мраз...Глава ЕК заявила,...
  • Владимир Моргунов
    КУДА НИ ПЛЮНЬ-КРУГОМ ОДНА ДЕРЬМОКРАТИЯ !!!Как не «сесть на ...

Оборона неба над Москвой в годы Великой Отечественной войны

Оборона неба над Москвой в годы Великой Отечественной войны

Когда началось формирование, а затем и укрепление системы противовоздушной обороны столицы СССР в годы Великой Отечественной войны, в Подмосковье на базе уже существовавших разрозненных эскадрилий была создана 57-я истребительная авиабригада.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх