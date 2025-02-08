Блокировки звонков с Украины, служебное жилье и лекарства: Путин дал поручения правительству

МОСКВА, 8 февраля, ФедералПресс. Российский лидер Владимир Путин утвердил перечень поручений для правительства по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 10 декабря 2024 года.
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