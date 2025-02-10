Депутат Госдумы Якубовский: с 1 марта изменится порядок платы за отопление

В целях повышения прозрачности оплаты услуг за отопление с 1 марта российским регионам будет запрещено взимать плату за отопление равномерно в течение года, платить надо будет только в отопительный сезон.
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