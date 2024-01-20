Фанаты Мадонны в Нью-Йорке подали в суд на певицу за задержку концерта

Двое фанатов Мадонны в Нью-Йорке подали в суд на певицу за позднее начало ее концерта. В иске они утверждают, что им «пришлось рано вставать, чтобы пойти на работу» на следующее утро, сообщает The Guardian.
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