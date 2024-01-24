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Во Владивостоке временно ограничат движение автомобилей на ж/д переезде

Во Владивостоке временно ограничат движение автомобилей на ж/д переезде

В связи с проведением внеплановых ремонтных работ на железнодорожном переезде станции Океанской (ул. Успенского, 64) в ночь с 24 на 25 января в период с 23:00 до 05:00 движение для автотранспорта будет закрыто, сообщает PRIMPRESS.

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