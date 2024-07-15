В Гостином Дворе москвичам покажут технологии и инновации в социальной сфере

Форум «Территория будущего. Москва 2030» откроется в столице 1 августа и продлится до 8 сентября. В Гостином Дворе покажут технологии и инновации в здравоохранении, образовании и других отраслях социальной сферы.
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