Трамп пытается грозить русским – экс-премьер Швеции о визите в Москву директора ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прилетал сегодня в Москву, чтобы угрожать руководству России. Такое предположение бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт сделал в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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