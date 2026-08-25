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Трамп пытается грозить русским – экс-премьер Швеции о визите в Москву директора ЦРУ

Трамп пытается грозить русским – экс-премьер Швеции о визите в Москву директора ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прилетал сегодня в Москву, чтобы угрожать руководству России. Такое предположение бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт сделал в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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