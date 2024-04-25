Надежда Кудрявцева: Многие сделали важный и серьезный шаг в своей жизни, выбрав службу по контракту

Надежда Кудрявцева, депутат Думы Сандовского муниципального округа, индивидуальный предприниматель: -В первую очередь хочется отметить, что сейчас наша страна, действительно, переживает сложный период и все наше внимание обращено к проведению специальной военной операции.
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