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Татар-информ

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Марат Ахметов посетил музей писателя Фатиха Хусни в Тюлячинском районе

Марат Ахметов посетил музей писателя Фатиха Хусни в Тюлячинском районе

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ Исполняющий обязанности председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов посетил музей народного писателя республики Фатиха Хусни в Тюлячинском районе.

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