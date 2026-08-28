Марат Ахметов посетил музей писателя Фатиха Хусни в Тюлячинском районе

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ Исполняющий обязанности председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов посетил музей народного писателя республики Фатиха Хусни в Тюлячинском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии