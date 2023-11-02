Мифы о холестерине и жирной пище, в которые многие верят

Некоторые люди старательно избегают продуктов с большим содержанием жиров и холестерина, считая, что их потребление может спровоцировать развитие самых различных заболеваний, преимущественно сердечно-сосудистой системы.
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