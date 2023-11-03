Глава ДНР наградил татарстанского депутата

Депутат Госсовета Татарстана, заместитель командира Георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса Эдуард Шарафиев награжден государственной наградой ДНР — знаком отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» 3-й степени.
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