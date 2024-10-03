Исчезновение с «политическим окрасом»: куда пропала дочь певицы Любови Успенской

Пропала дочь певицы Любови Успенской, 34-летняя Татьяна Плаксина. Мама и коллеги в последний раз видели ее несколько дней назад, после чего Любовь Залмановна уехала выступать в Баку, а когда вернулась, не застала наследницу дома.
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