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Царьград

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Как обнаружить рак на нулевой стадии

Как обнаружить рак на нулевой стадии

Тот самый момент: как поймать онкологическое заболевание настолько рано, чтобы оно ещё не успело стать болезнью в полном смысле слова, объяснила врач Пурцхванидзе.

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