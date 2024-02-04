Актриса Мария Арнаут окунулась в мистический мир «Тайной комнаты»

Помните песню гадалки из фильма «Ах, водевиль, водевиль», где есть такие строки: «Устроены так люди: желают знать, желают знать, что будет»? Вот и актриса Мария Арнаут не удержалась от того, чтобы узнать не только свое будущее, но и немного о том, что скрыто где-то глубоко у нее в подсознании.
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