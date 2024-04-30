WADA: в объяснениях Валиевой по допингу были серьезные пробелы в доказательствах

Всемирное антидопинговое агентство (WADА) объяснило отличие дел российской фигуристки Камилы Валиевой, которая получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, и китайских пловцов, которые не были отстранены за прием допинга.