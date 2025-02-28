Министр коммерции КНР обратился к американскому коллеге с письмом, призвав решать проблемы путем диалога и консультаций

Пекин, 27 февраля /Синьхуа/ -- Министр коммерции КНР Ван Вэньтао направил письмо новому торговому представителю США Джеймисону Гриру, в котором поздравил его с назначением на должность и выразил обеспокоенность Китая американской политикой таможенных пошлин.
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