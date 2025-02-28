Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Министр коммерции КНР обратился к американскому коллеге с письмом, призвав решать проблемы путем диалога и консультаций

Пекин, 27 февраля /Синьхуа/ -- Министр коммерции КНР Ван Вэньтао направил письмо новому торговому представителю США Джеймисону Гриру, в котором поздравил его с назначением на должность и выразил обеспокоенность Китая американской политикой таможенных пошлин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх