Политика как он...
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Политика как она есть

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У Илона Маска родился 14-й ребенок

У Илона Маска родился 14-й ребенок

Пока американская активистка Эшли Сент-Клер через суд пытается доказать, что ее первенец рожден от Илона Маска, нынешняя возлюбленная миллиардера, директор по спецпроектам компании Neuralink Шивон Зилис объявила через соцсети о том, что тоже родила ему сына! В принадлежащей Маску соцсети X 39-летняя Зилис, с которой он уже воспитывает трехлетних близнецов и годовалую дочь, написала, что решение перестать скрывать рождение их четвертого ребенка — совместное.

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