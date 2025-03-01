У Илона Маска родился 14-й ребенок

Пока американская активистка Эшли Сент-Клер через суд пытается доказать, что ее первенец рожден от Илона Маска, нынешняя возлюбленная миллиардера, директор по спецпроектам компании Neuralink Шивон Зилис объявила через соцсети о том, что тоже родила ему сына! В принадлежащей Маску соцсети X 39-летняя Зилис, с которой он уже воспитывает трехлетних близнецов и годовалую дочь, написала, что решение перестать скрывать рождение их четвертого ребенка — совместное.