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«Спартак» потерпел второе поражение в нынешнем сезоне, уступив «Динамо». «Бело-голубые» спасли победу, не смотря на потерю Тюкавина

«Спартак» потерпел второе поражение в нынешнем сезоне, уступив «Динамо». «Бело-голубые» спасли победу, не смотря на потерю Тюкавина

Московское «Динамо» на своем поле победило «Спартак» в старейшем столичном дерби, прошедшем в рамках 7 тура РПЛ - 2:1.

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