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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маурицио Арривабене о Гран-при Италии: «Болельщики и само шоу заслуживают наивысшей оценки»

Бывший руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене отметил, что зрителям должен был понравиться Гран-при Италии, и что тифози по достоинству оценили победное выступление Андреа Кими Антонелли , хоть тот выступает и не за Скудерию.

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