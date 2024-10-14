Продолжается прием заявлений для поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны РФ

Военный комиссариат города Салехард и Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа продолжает прием заявлений от граждан, желающих поступить в высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации по программам высшего и среднего профессионального образования: Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт (г.