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Позитив для оптимистов

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США скрывали правду 25 лет: Что на самом деле произошло после 11 сентября 2001 года?

США скрывали правду 25 лет: Что на самом деле произошло после 11 сентября 2001 года?

Спустя два с лишним десятилетия после трагедии 11 сентября всё встало на свои места. Отчёты официальных комиссий пылятся в архивах, траурные митинги давно отшумели, а Нью-Йорк продолжает жить своей жизнью.

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