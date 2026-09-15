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Zero Hedge

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US Bombs Somalia For 81st Time This Year

US Bombs Somalia For 81st Time This Year

US Bombs Somalia For 81st Time This Year Authored by Dave DeCamp via Antiwar.com, US Africa Command announced on Friday that its forces launched another airstrike in Somalia as the Trump administration continues a record-breaking bombing campaign in the country, which receives virtually no coverage in US media.

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