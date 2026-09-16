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Царьград

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В 52 муниципалитетах Свердловской области начался отопительный сезон

В 52 муниципалитетах Свердловской области начался отопительный сезон

В 52 муниципальных образованиях Свердловской области уже началась подача тепла. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

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