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Коломойский* потребовал помощи у генпрокурора Украины

Коломойский* потребовал помощи у генпрокурора Украины

Украинский олигарх требует справедливости в отношении себя.Занесённый в реестр экстремистов и террористов Игорь Коломойский* с открытым письмом публично обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с просьбой лично вмешаться в ситуацию.

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