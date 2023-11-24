Коломойский* потребовал помощи у генпрокурора Украины

Украинский олигарх требует справедливости в отношении себя.Занесённый в реестр экстремистов и террористов Игорь Коломойский* с открытым письмом публично обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с просьбой лично вмешаться в ситуацию.