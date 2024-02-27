Нейросеть превратила культовые ужастики в японское аниме — «Оно», «Кошмар н...

Нейросеть превратила культовые ужастики в японское аниме — «Оно», «Кошмар на улице Вязов», «Пятница, 13-е» и «Хэллоуин»Пользователь Reddit с ником Prompted_ с помощью искусственного интеллекта воссоздал популярных персонажей из ужастиков в стиле японского аниме.