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Нейросеть превратила культовые ужастики в японское аниме — «Оно», «Кошмар н...

Нейросеть превратила культовые ужастики в японское аниме — «Оно», «Кошмар н...

Нейросеть превратила культовые ужастики в японское аниме — «Оно», «Кошмар на улице Вязов», «Пятница, 13-е» и «Хэллоуин»Пользователь Reddit с ником Prompted_ с помощью искусственного интеллекта воссоздал популярных персонажей из ужастиков в стиле японского аниме.

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