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Русская весна

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В случае победы Трампа «Путин будет восседать в Киеве», заявила Харрис

В случае победы Трампа «Путин будет восседать в Киеве», заявила Харрис

Кандидат в президенты США от Демократической партии и нынешний вице-президент Камала Харрис снова выступила с утверждением, что в случае победы ее оппонента-республиканца Дональда Трампа, лидер РФ Владимир Путин «будет восседать в Киеве».

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Комментарии
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Константин Самарин
Судьбу Киева будут решать не президентские выборы в США, а российские штурмовые роты на фронте.
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