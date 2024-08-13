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  • Eduard
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Полянский: Украина пожалеет об атаке на Курскую область

Происходящее сейчас в Курской области затронул первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский. Обсуждение прошло в рамках неформального заседания Совета безопасности, которое созвала Москва как раз по теме преступлений ВСУ и нацбатальонов.

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