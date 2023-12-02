Дизайнер рассказала, как сделать гардеробную уютным пространством

Это не просто приятный бонус в планировке дома, но и прекрасные возможности размещения и хранения вещей Удобная, эргономичная гардеробная – это не просто приятный бонус в планировке дома, но и прекрасные возможности размещения и хранения вещей, без загромождения жилого пространства.