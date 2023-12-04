Вернувшийся шоумен Александр Ревва пообещал спасти мир

Комик Александр Ревва, как и некоторые из его коллег, сломя голову бежал из России после начала специальной операции Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины, осуждая по ходу её действия.
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