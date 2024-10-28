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Дюков о пиве на стадионах: «Вопрос обсуждается в Думе, но решение пока не принято» 

— Нет ли у вас желания вновь обсудить вопрос возвращения пива с Думой? — Есть несколько обращений. Одно из последних, которые мы делали, остается в силе.

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