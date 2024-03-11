Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Индия подписала соглашение о свободной торговле на сумму $100 млрд

Индия отменит большинство пошлин для четырех стран Европы в рамках «переломного» соглашения, которое, как ожидается, принесет инвестиции на сумму $100 млрд в течение 15 лет и один миллиард рабочих мест для пятой по величине экономики мира.

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