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Какие мужчины называют разведенных женщин с детьми РСП? Есть в этом и вина женщин

Какие мужчины называют разведенных женщин с детьми РСП? Есть в этом и вина женщин

Рассказ одной женщины. У нее был муж, они вместе начали общий бизнес. Но что-то не пошло. В итоге муж все чаще начал выпивать, а жена старалась найти деньги, чтобы прокормить двух маленьких сыновей.

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Комментарии
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Maxim
Найти такого же РСП мужчину: равноправие..
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16 час.
Оксана Дъякова
Наверное всё-таки потому что в жизни реально очень мало таких разведенных и жутко самодостаточных женщин встречается, как в статье описано. Ну и содержание чужих детей априори мужчин не вдохновляет. Среднестатистическая ситуация далека от описанной в статье. А вообще считаю что везде определяет человеческий фактор. Мужчина не планирует обязательно найти женщину разведенную и с детьми, но если он ее встречает и если влюбляется то и  создают семью. А то что другие говорят ни кого не волнует
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15 час.
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