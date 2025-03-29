Какие мужчины называют разведенных женщин с детьми РСП? Есть в этом и вина женщин

Оксана Дъякова

Наверное всё-таки потому что в жизни реально очень мало таких разведенных и жутко самодостаточных женщин встречается, как в статье описано. Ну и содержание чужих детей априори мужчин не вдохновляет. Среднестатистическая ситуация далека от описанной в статье. А вообще считаю что везде определяет человеческий фактор. Мужчина не планирует обязательно найти женщину разведенную и с детьми, но если он ее встречает и если влюбляется то и создают семью. А то что другие говорят ни кого не волнует