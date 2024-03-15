Французский промах с русскими понял даже немец: "Это объявление войны России"

Последние заявления французского лидера можно считать объявлением войны.Немецко-финский предприниматель Ким Дотком уверен, что недавние заявления президента Франции можно смело считать объявление войны России.
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