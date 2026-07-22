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Новый V6 от Renault и Geely ожил: HORSE W30, выдающий 544 л.с., завели в первый раз

Новый V6 от Renault и Geely ожил: HORSE W30, выдающий 544 л.с., завели в первый раз

Это универсальный двигатель как для чисто бензиновых машин, так и для различных гибридовHorse Powertrain — совместное предприятие Renault Group, Geely и Saudi Aramco — успешно запустила первый прототип нового двигателя HORSE W30.

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