20 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. 20 января 2025 года в России отмечается День Республики Крым, профессиональный праздник делопроизводственной службы в системе МВД РФ, а также проходит и Всемирный день любителей сыра, Всероссийский день учёта водоплавающих птиц и международный экологический праздник – День осведомленности о пингвинах.