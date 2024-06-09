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Два человека погибли в столкновении иномарки с грузовиком в Брюховецком районе Кубани

Два человека погибли в столкновении иномарки с грузовиком в Брюховецком районе Кубани

Два человека погибли в столкновении иномарки с грузовиком в Брюховецком районе КубаниСегодня около 12:00 на автодороге «Краснодар - Ейск» 31-летний водитель легкового автомобиля «Тойота», двигался по обочине, допустил занос авто с выездом на встречную полосу и столкнулся с грузовым «Мерседес Акрос».

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