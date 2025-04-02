⚡️Новости от Движения Первые Волгоградской области собрались в оборонно-спортивном лагере «Авангард» на смене «Хранители Истории».
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⚡️Новости от Движения Первые Волгоградской области собрались в оборонно-спортивном лагере «Авангард» на смене «Хранители Истории».