Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Президент ФИФА дал совет критикам ЧМ-2026

Президент ФИФА дал совет критикам ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино дал совет критикам ЧМ-2026. Об этом он написал на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии