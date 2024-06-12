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Спички - не игрушка

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Анатолий Вассерман: Россия начинает спецоперацию в космосе против военных спутников США и НАТО

Анатолий Вассерман: Россия начинает спецоперацию в космосе против военных спутников США и НАТО

8 июня 2024 г. известный политолог и аналитик Анатолий Александрович Вассерман, ссылаясь как на собственные источники, так и на официальные заявления МИД РФ, сообщил: Россия начинает спецоперацию в космосе против военных спутников США и НАТО.

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