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Нижегородская правда

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Школа №11 откроется в начале следующего учебного года в Павлове

Школа №11 откроется в начале следующего учебного года в Павлове

Школа №11 в Павлове откроется после капитального ремонта в начале 2027 – 2028 учебного года. Сейчас там ведутся работы в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», рассказал глава округа Алексей Кириллов.

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